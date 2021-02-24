Митинг, который прошел у стен Офиса президента Украины 23 февраля, нельзя назвать мирным. Об этом на своей странице в Facebook 24 февраля написал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко

«То, что вчера было под Офисом Президента, это отнюдь не мирный протест. Это была вакханалия насилия, не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства. Полиция и Национальная гвардия и в дальнейшем будут стоять на защите внутренней безопасности и общественного спокойствия. Мы поддерживаем мирные протесты, но мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, самовольно решивших присвоить себе право судить, кто прав, а кто нет», — написал Геращенко.

Неожиданное возмездие. Националисту Стерненко присудили 7 лет тюрьмы за похищение человека © скриншот видео " 5 канал"

«Полицейские и нацгвардейцы — также граждане Украины. У них есть родители и дети. В них есть честь и достоинство.

Они не заслуживают того, чтобы какой-то "Парасюк" (бывший народный депутат Украины, известный участник Майдана. — Ред.) брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал», — написал Геращенко.

К посту он также прикрепил видео потасовки на Банковой.

«На видео — грубое, бесчеловечное насилие в отношении полицейского и нацгвардейцев, не может ничем быть оправдано», — написал замминистра.

Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы украинского радикала Сергея Стерненко. Его признали виновным в похищении, пытках и вымогательстве, совершенных в отношении депутата Сергея Щербича. В связи с этим сторонники Стерненко и вышли с акцией протеста под стены Офиса президента.