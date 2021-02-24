«То, что вчера было под Офисом Президента, это отнюдь не мирный протест. Это была вакханалия насилия, не имеет ничего общего с ценностями Революции Достоинства. Полиция и Национальная гвардия и в дальнейшем будут стоять на защите внутренней безопасности и общественного спокойствия. Мы поддерживаем мирные протесты, но мы категорически против насилия и провокаций со стороны отдельных лиц, самовольно решивших присвоить себе право судить, кто прав, а кто нет», — написал Геращенко.
Он добавил, что правоохранители не заслужили такого отношения к себе.
«Полицейские и нацгвардейцы — также граждане Украины. У них есть родители и дети. В них есть честь и достоинство.
Они не заслуживают того, чтобы какой-то "Парасюк" (бывший народный депутат Украины, известный участник Майдана. — Ред.) брызгал им в глаза слезоточивым газом, тыкал в лицо огнем, бил и унижал», — написал Геращенко.
К посту он также прикрепил видео потасовки на Банковой.
«На видео — грубое, бесчеловечное насилие в отношении полицейского и нацгвардейцев, не может ничем быть оправдано», — написал замминистра.
Ранее Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы украинского радикала Сергея Стерненко. Его признали виновным в похищении, пытках и вымогательстве, совершенных в отношении депутата Сергея Щербича. В связи с этим сторонники Стерненко и вышли с акцией протеста под стены Офиса президента.