По его словам, в России существует множество партий, каждой из которых необходимо получить четыре миллиона голосов, чтобы пройти в парламент.
«Если они могут, те, кто сегодня на улице, пожалуйста, и они будут в парламенте. Но злиться, стонать, скулить, новые лица, старые лица. Пожалуйста, идите и требуйте поддержки у избирателей. Но кто вы такие? Тридцать лет демократии в России, вы проснулись в 2021 году. И что вы будете делать?» — сказал Жириновский.
Политик отметил, что у новых партий нет никакого опыта.
«Легче всего орать на улице «Долой!». Что, вы не помните 1917 год? Долой царя. Царя не только убрали, а ещё и убили. Долой временное правительство! Ушло. И что мы получили? И при Горбачёве. Долой КПСС! Долой Советскую армию! Долой КГБ! Всё разогнали. Что получили? Поэтому много авантюристов на улице. Много лиц, связанных с западными спецслужбами. Поэтому граждане должны быть осторожны. И доверие своё отдать тем, кто себя уже проявил за 20-30 лет», — добавил он.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.