На улицах много авантюристов и лиц, связанных с западными спецслужбами, поэтому граждане должны быть осторожны, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По его словам, в России существует множество партий, каждой из которых необходимо получить четыре миллиона голосов, чтобы пройти в парламент.

«Если они могут, те, кто сегодня на улице, пожалуйста, и они будут в парламенте. Но злиться, стонать, скулить, новые лица, старые лица. Пожалуйста, идите и требуйте поддержки у избирателей. Но кто вы такие? Тридцать лет демократии в России, вы проснулись в 2021 году. И что вы будете делать?» — сказал Жириновский.

Владимир Жириновский: В России на выборах доверие будет к заслуженным партиям © РИА Новости, Илья Питалев

«Легче всего орать на улице «Долой!». Что, вы не помните 1917 год? Долой царя. Царя не только убрали, а ещё и убили. Долой временное правительство! Ушло. И что мы получили? И при Горбачёве. Долой КПСС! Долой Советскую армию! Долой КГБ! Всё разогнали. Что получили? Поэтому много авантюристов на улице. Много лиц, связанных с западными спецслужбами. Поэтому граждане должны быть осторожны. И доверие своё отдать тем, кто себя уже проявил за 20-30 лет», — добавил он.

Полный текст интервью можно прочесть здесь.