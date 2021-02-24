Телеканал, учредителями которого станут журналисты заблокированных «112 Украина», NewsOne и ZIK, уже получил название. Об этом 24 февраля сообщили Vesti.ua со ссылкой на собственные источники в журналистской среде

Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг © Twitter, KyivPride

В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами.

Козак — ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сам Медведчук заявил, что «окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов».