Как сообщает издание, телеканал, созданный на базе попавших под санкции медиа, будет называться «Перший Незалежный».
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и депутата от ОПЗЖ Тараса Козака, который владеет указанными каналами.
Козак — ближайший соратник украинского политика, главы политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Сам Медведчук заявил, что «окружение и заокеанские хозяева Зеленского его руками зачищают информационное поле от оппонентов».