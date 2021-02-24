В сеть исполнительница выложила видео, где она лежит на кушетке в больнице, в этих обстоятельствах артистка решила признаться подписчикам, что в последнее время она стала набирать все больше, при этом физическая активность оказалась недоступной.
«Процедуры. Никак нога не пройдет, а без спорта вес растет, как тесто на дрожжах», — прокомментировала свой поход в лечебное учреждение певица.
Ранее Alyona Alyona признавалась, что дважды в жизни была в отношениях, однако и те, и другие распались, а второе расставание и вовсе далось ей крайне тяжело, артистка призналась, что три месяца пребывала в депрессии, потому что в качестве повода для расставания парень назвал ее лишний вес.
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Аlyona Аlyona, по паспорту Алена Савриненко, украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, которая еще совсем недавно работала воспитателем в детском саду. На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.
Девушка неоднократно заявляла, что проповедует бодипозитив, то есть принятие своего тела, какое оно есть, в том числе с лишним весом. Людям, которые смеются и издеваются над недостатками других людей, рэперша посвятила свою песню «Буллинг».