Украинская рэперша Alyona Alyona пожаловалась на то, что стремительно полнеет. Соответствующий пост она разместила в сториз Instagram 24 февраля, где и объяснила причину набора веса

В сеть исполнительница выложила видео, где она лежит на кушетке в больнице, в этих обстоятельствах артистка решила признаться подписчикам, что в последнее время она стала набирать все больше, при этом физическая активность оказалась недоступной.

«Процедуры. Никак нога не пройдет, а без спорта вес растет, как тесто на дрожжах», — прокомментировала свой поход в лечебное учреждение певица.

Данилко ущипнул Полякову за ягодицы, а она защитила его кочаном капусты © Оля Полякова/Инстаграм

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Аlyona Аlyona, по паспорту Алена Савриненко, украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница, которая еще совсем недавно работала воспитателем в детском саду. На данный момент артистка включена в список самых интересных новых исполнителей из Европы по версии The New York Times.

Девушка неоднократно заявляла, что проповедует бодипозитив, то есть принятие своего тела, какое оно есть, в том числе с лишним весом. Людям, которые смеются и издеваются над недостатками других людей, рэперша посвятила свою песню «Буллинг».