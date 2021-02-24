Кабинет министров Украины планирует восстановить контроль над границей с Россией в Донецкой и Луганской областях до 2025 года. Соответствующий пункт внесли в «Стратегию интегрированного управления границами», передает «РБК-Украина» 24 февраля

Политолог рассказал, что ждет Донбасс, если Украина получит контроль над границей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Арсен Аваков.

Предполагается, что к 2025 году должна быть обеспечена готовность к охране украинско-российского участка границы в пределах отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, восстановление контроля над границей будет означать, что «деоккупация» полностью состоялась.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске Контактной группы, в также в «нормандском формате» при участии глав Украины, России, Германии и Франции.