Автор издания Украина.ру Василий Стоякин в своей статье рассказал, что значит «шваблык» и почему он так ценился на Западной Украине

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В начале прошлого века очень ценились австро-венгерские спички, также очень качественными были и польские. Достать их можно было не везде — ехать за ними нужно было либо во Львов, либо в Польшу.

Каждая спичка была почти что на вес золота: для экономии ее аккуратно раскалывали на две, а то и на четыре части.

А вот советские спички качеством не славились, зато продавались за бесценок, к удивлению местных жителей.

Позже пришли немцы с более качественными европейскими спичками, а потом снова Советы — качество уже было получше, но до европейского недотягивало.

Подробнее об истории «шваблыков» можно прочесть в статье на сайте Украина.ру