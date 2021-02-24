По словам автора, слово «шваблык» используется в ряде региональных говоров, главным образом в Закарпатье и в Галичине. Шваблык — синоним литературного «сирныкы», или «спички».
В начале прошлого века очень ценились австро-венгерские спички, также очень качественными были и польские. Достать их можно было не везде — ехать за ними нужно было либо во Львов, либо в Польшу.
Каждая спичка была почти что на вес золота: для экономии ее аккуратно раскалывали на две, а то и на четыре части.
А вот советские спички качеством не славились, зато продавались за бесценок, к удивлению местных жителей.
Позже пришли немцы с более качественными европейскими спичками, а потом снова Советы — качество уже было получше, но до европейского недотягивало.
Подробнее об истории «шваблыков» можно прочесть в статье на сайте Украина.ру