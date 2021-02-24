Адвокаты осужденного одесского неонациста-убийцы Сергея Стерненко требуют перевести его в столицу из-за угрозы жизни и здоровью. Соответствующее заявление 23 февраля опубликовала адвокатская компания «Миллер»

«За нападением на украинского активиста Сергея Стерненко стояли представители правоохранительных органов города Одессы. Именно поэтому пребывание Сергея в Одесском СИЗО, куда его доставили после оглашения приговора, несет реальную угрозу его жизни и здоровью», — говорится в сообщении.

Под «крышей» Кащея из СБУ. Как одесский радикал и убийца Стерненко стал неприкасаемым © Facebook, Георгий Бариленко Маси Найем, брат экс-депутата Верховной Рады Мустафы Найема, покрывавшего Стерненко после убийства в Одессе, подал заявление на имя руководителя Одесского СИЗО Сергея Чишкалы с просьбой перевести Стерненко в Киев.

Накануне Приморский суд Одессы приговорил к семи годам лишения свободы Стерненко. Его признали виновным в похищении, пытках и вымогательстве, совершенных в отношении депутата Сергея Щербича.

Радикала взяли под стражу в зале суда. У здания суда собрались сторонники Стерненко, жгли покрышки.

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко.

Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Неожиданное возмездие. Националисту Стерненко присудили 7 лет тюрьмы за похищение человека © скриншот видео " 5 канал"

В 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула.

Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады.