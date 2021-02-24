Украинский певец, участник шоу «Голос страны» Арсен Мирзоян в эфире программы «ЖВЛ» на днях рассказал, что целый год отговаривал себя от отношений со своей нынешней супругой исполнительницей Тоней Матвиенко, но в конце концов понял, что все равно придет к неизбежному, и признался во всем жене

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Но очень быстро негативное первое впечатление переросло в теплое общение, а чуть позже и во влюбленность. Между тем у Мирзояна на тот момент была семья: жена и двое маленьких детей, и что делать в этой ситуации, признался артист, он не знал.

«Дал себе где-то год прожить с этим! Может, я передумаю, может, это не серьезно. И я понял — все, приплыли! Я решил, что я буду честным. Не надо делать хуже никому, и я подумал, лучше сейчас, чем никогда», — сказал певец.

Поклонники исполнителей отреагировали на известие негативно: на вновь сложившуюся пару полилась волна хейта: ее называли разлучницей, его — неблаговерным. Однако Мирзоян в этой ситуации себя виноватым не считает, заявляя, что с бывшей женой остался в нормальных отношениях, а дети живут в достатке.

«Никуда мои обязанности не делись, мы с Аней обсудили условно алименты. Я все отдал, все переписал. Мы начали нормально общаться. Тем более я очень часто приезжаю к малым. Или их забираю на каникулы, или просто в гости», — утверждает артист.

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В настоящее время Арсен Мирзоян женат во второй раз, в этой семье с певицей Тоней Матвиенко в январе 2016 года у него родилась дочь.