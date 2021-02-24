Руководитель экспертной группы по внутренней и гуманитарной политике Офиса президента Украины Сергей Кошман уволился из-за несогласия с приговором праворадикальному активисту Сергею Стерненко. Об этом 24 февраля Кошман сообщил в Facebook

Он заявил, что ходить на протесты на Банковую (улица, где расположен Офис президента), работая на Банковой, «довольно странно».

«К сожалению, других инструментов влияния я пока не вижу… После увиденного буду немного чаще молиться за судьбу Украины», — написал он.

По словам чиновника, почти за год работы в Офисе Зеленского он «убедился, что в экспертных советах там особо не нуждаются».

Накануне, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении депутата Сергея Щербича.

Радикала взяли под стражу в зале суда. Там же собрались сторонники Стерненко, они жгли покрышки и протестовали против приговора. Также акция протеста в тот же день состоялась у здания Офиса президента на улице Банковой в Киеве, она закончилась стычками с полицией. «Семь лет на 7-летнюю годовщину Майдана»: Яценюк о символичности приговора Стерненко © Facebook, Арсеній Яценюк

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко. Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Сообщалось и о других подобных преступлениях, к которым причастен Стерненко. В 2018 году в Одессе он убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Верховной Рады, в итоге под поручительство одного из них он был освобожден от домашнего ареста. Приговора суда по этому делу до сих пор нет.