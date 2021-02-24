Украинский дизайнер и модельер Андре Тан дал советы начинающим и опытным бизнесменам, как превратить агрессоров и критиканов в сети в своих подсказчиков и союзников, а параллельно еще и заработать. Соответствующий пост Тан выложил в Instagram 23 февраля

Данилко ущипнул Полякову за ягодицы, а она защитила его кочаном капусты © Оля Полякова/Инстаграм

Для начала, советует он, своих хейтеров нужно полюбить, ведь если правильно реагировать на их критику, все остальные подписчики, которые потенциально могут стать вашими покупателями, увидят, что вы заинтересованы в клиенте, не боитесь диалога и готовы слушать и слышать тех, с кем работаете.

«Чтобы найти нового клиента, вы должны пройти 7 кругов ада и вбухать огромный бюджет. А когда человек написал негативный отзыв, он уже "нашелся". По моему опыту, сделать из негативного отзыва позитивный куда дешевле, чем искать нового клиента. Банально, но хейтеры — ваши проводники в мир блестящего сервиса», — заявил Тан.

По его мнению, никто лучше хейтера не расскажет предпринимателю о его ошибках и промахах, которые можно использовать как бесплатное руководство к действию.

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А вот если вы действительно накосячили, то критики в сети в свой адрес лучше не ждать, а сразу отправить клиенту маленький подарок, порекомендовал модельер. Это не только избавит от дальнейших разбирательств, но и с большой долей вероятности сохранит клиента.