По словам дизайнера, хейт — это не более чем «зрелищный вид спорта», в который самое время научиться играть брендам. В современном мире, где удалять недовольные комментарии пользователей стало просто невозможно, действовать нужно по-другому, считает Тан.
Для начала, советует он, своих хейтеров нужно полюбить, ведь если правильно реагировать на их критику, все остальные подписчики, которые потенциально могут стать вашими покупателями, увидят, что вы заинтересованы в клиенте, не боитесь диалога и готовы слушать и слышать тех, с кем работаете.
«Чтобы найти нового клиента, вы должны пройти 7 кругов ада и вбухать огромный бюджет. А когда человек написал негативный отзыв, он уже "нашелся". По моему опыту, сделать из негативного отзыва позитивный куда дешевле, чем искать нового клиента. Банально, но хейтеры — ваши проводники в мир блестящего сервиса», — заявил Тан.
По его мнению, никто лучше хейтера не расскажет предпринимателю о его ошибках и промахах, которые можно использовать как бесплатное руководство к действию.
Читайте также: Модельер с Украины посоветовал, что носить женщинам XL+.
А вот если вы действительно накосячили, то критики в сети в свой адрес лучше не ждать, а сразу отправить клиенту маленький подарок, порекомендовал модельер. Это не только избавит от дальнейших разбирательств, но и с большой долей вероятности сохранит клиента.