По его словам, это новый продукт, индийская компания уже начинает первый этап испытаний.
«Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель… Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадии мы можем провести в Украине», — рассказал Степанов.
Накануне на Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса. Это 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которую президент Владимир Зеленский назвал «одной из лучших».
По данным Hindustan Times, вакцину в виде спрея разработала индийская компания Bharat Biotech. Она стала первой местной вакциной, которую одобрили для экстренного применения в Индии еще в начале 2021 года. В то же время производитель до сих пор не предоставил результаты третьей фазы испытаний препарата.