Украина примет участие в клинических испытаниях индийской вакцины Covaxin в форме спрея от коронавируса. Об этом 24 февраля заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, который транслировался в Facebook

По его словам, это новый продукт, индийская компания уже начинает первый этап испытаний.

«Пришли к согласию на участие в клинических испытаниях разработки новой вакцины в форме назального спрея или капель… Они будут быстро двигаться. Вторую и третью стадии мы можем провести в Украине», — рассказал Степанов.

Бесплатное снадобье для бедных стран: какую вакцину Украина закупила в Индии © aa.com.tr Владимир Зеленский назвал «одной из лучших».

По данным Hindustan Times, вакцину в виде спрея разработала индийская компания Bharat Biotech. Она стала первой местной вакциной, которую одобрили для экстренного применения в Индии еще в начале 2021 года. В то же время производитель до сих пор не предоставил результаты третьей фазы испытаний препарата.