«Просто фото, просто Посольство России в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина», — говорится в сообщении.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.
По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».