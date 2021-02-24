Служба безопасности Украины (СБУ) разместила перед Посольством России в Киеве билборд с надписью: «Крым – это Украина». Фотографию СБУ опубликовала 24 февраля в своем Telegram-канале

«Просто фото, просто Посольство России в Киеве, просто констатация факта: Крым — это Украина», — говорится в сообщении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».