Певец Валерий Меладзе, учившийся в юности в Николаевском кораблестроительном институте, признался поклонникам, что главная мечта его молодости так и не сбылась. Пост-ностальгию он разместил в Instagram несколько дней назад

«Когда-то я мечтал о такой машине… Но мечты должны сбываться вовремя», — подписал артист свое фото на фоне автомобиля ВАЗ-2106.

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«В детстве я мечтала выйти за вас замуж», «А не хотели бы всех удивить и приехать на какую-нибудь красную дорожку на шестерке?», «А я на такой в автошколе училась», — написали пользователи.

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По последним данным, сейчас Валерий Меладзе все же является автовладельцем, только приобрести ему удалось не жигули, а мерседес-бенц, который летом 2020 года стал фигурантом аварии.

«Валериан, простите меня, пожалуйста, что слегка поцарапала машину! Я честно не видела! В качестве извинений я скачаю все ваши песни в айтьюнс!» — написала девушка, повредившая авто певца.

Меладзе опубликовал пост девушки и заявил, что за такое необычное и искреннее извинение готов ее простить.