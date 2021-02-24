Активисты радикальных националистических организаций 24 февраля сорвали барельеф в виде ордена Ленина в здании городского совета Харькова. Видео инцидента разместил на своей странице в Facebook глава организации «Свiтанок» Вадим Поздняков

Горсовет Харькова принял срочное обращение к Зеленскому © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По мнению Позднякова, глава горсовета и исполняющий обязанности мэра города Игорь Терехов решением по переименованию пошел в разрез с политикой декоммунизации, которая официально действует на Украине с 2015 года.

«Я хотел передать его господину Терехову — орден Ленина — за то, что он нарушил только что закон про декоммунизацию. Касательно этого ордена мы уже обращались в горсовет, в полицию, в Институт национальной памяти. Институт национальной памяти тоже обращался в горсовет, там было около десятка обращений, но все они были проигнорированы», — заявил он.

На место были вызваны полицейские.

Как пишет в своем Telegram-канале блогер Анатолий Шарий, представители «Нацкорпуса» были допущены в помещения горсовета и препятствуют выступлениям депутатам от его партии. Лидер «Партии Шария» считает, что Терехов фактически использует ультраправых как охрану городского совета.

В это же время работу горсовета блокируют депутаты от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Мы подчеркиваем, что Харьковский горсовет должен выполнять программу декоммунизации, а не заниматься популяризацией лидеров советской диктатуры, которые разрушали и уничтожали украинцев и Украину. Именно поэтому мы как европейское демократическое государство выступаем против любых мер возвращения имен тех, кто был пособником тоталитарного советского режима», — приводит пресс-служба заявление харьковского отделения «Евросолидарности».

Ранее очередное заседание Харьковского горсовета началось со скандала. Выступивший на русском языке депутат Андрей Лесик назвал Евромайдан госпереворотом. После этих слов его облили водой и оттеснили от трибуны.