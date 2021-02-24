На проспекте Победы в Киеве из-за повреждения теплосети затопило подземный переход. Об этом 24 февраля сообщила Киевская городская госадминистрация

Реки бурой жижи: в Запорожье улицу затопило канализационными стоками © Сергій Бабенко / facebook.com

Там рассказали, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад. Полная замена этого участка теплосети запланирована на текущий год.

Видео очевидцев с места событий опубликовали на странице «Киев оперативный» в Facebook. На кадрах из закрытого подземного перехода идет столб горячего пара.

«Просто открылся первый киевский проход в ад. Пока что устанавливают турникеты», «О, банька», «Газовая камера», «Вот Виталик (мэр Киева Кличко. — Ред.) за мосты каждое утро молится, и пока Бог его слышит! Может, пора молиться за все теплотрассы?», «Переход "устал"», — сыронизировали пользователи в комментариях к ролику.