«Часть теплоносителя через дренажную систему попала в пешеходный переход… выявленное повреждение не привело к прекращению теплоснабжения в окружающих домах», — отметили в коммунальном предприятии «Киевтеплоэнерго».
Там рассказали, что поврежденный трубопровод был введен в эксплуатацию 42 года назад. Полная замена этого участка теплосети запланирована на текущий год.
Видео очевидцев с места событий опубликовали на странице «Киев оперативный» в Facebook. На кадрах из закрытого подземного перехода идет столб горячего пара.
«Просто открылся первый киевский проход в ад. Пока что устанавливают турникеты», «О, банька», «Газовая камера», «Вот Виталик (мэр Киева Кличко. — Ред.) за мосты каждое утро молится, и пока Бог его слышит! Может, пора молиться за все теплотрассы?», «Переход "устал"», — сыронизировали пользователи в комментариях к ролику.