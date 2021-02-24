«Я думаю, что мы не перейдем на латиницу, потому что это связано с тем, что если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры», — сказала Демская.
Она подчеркнула, что такой переход приведет к очень большим культурным потерям, что является недопустимым.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, запускающий деятельность специальной рабочей группы по переходу на узбекский алфавит, основанный на латинице. По мнению руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, перевод узбекского алфавита на латиницу очень серьезно сказался на гуманитарном образовании детей.