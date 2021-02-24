Переход украинского языка на латиницу лишит его большого пласта письменной культуры, считает глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская. Ее слова 24 февраля приводит Интерфакс–Украина

«Я думаю, что мы не перейдем на латиницу, потому что это связано с тем, что если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской письменной культуры», — сказала Демская.

Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, запускающий деятельность специальной рабочей группы по переходу на узбекский алфавит, основанный на латинице. По мнению руководителя отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, перевод узбекского алфавита на латиницу очень серьезно сказался на гуманитарном образовании детей.