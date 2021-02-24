Указывается, что экологическая инспекция в Харьковской области провела внеплановую проверку и выявила нарушения. Предприятие осуществляет хоздеятельность при отсутствии соответствующего разрешительного документа. Было зафиксировано допущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и, как следствие, причинение вреда окружающей природной среде.

«Нацкорпус» напал на сторонников ОПЗЖ после решения харьковского горсовета по проспекту Жукова
«Нацкорпус» напал на сторонников ОПЗЖ после решения харьковского горсовета по проспекту Жукова
© AP, Efrem Lukatsky

«Несмотря на вынесенное Госэкоинспекцией предписание об устранении выявленных нарушений, а также решение Харьковского окружного административного суда о временном приостановлении деятельности предприятия, "Новомет" продолжает незаконную деятельность до сих пор. Просим Вас взять ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха при осуществлении деятельности ООО "Коксовый завод "Новомет" под личный контроль и дать поручение соответствующим органам принять необходимые меры», — говорится в обращении.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов подчеркнул, что ситуация с «Коксохимом» давно вышла за все законные рамки. По его словам, были неоднократные встречи с руководством завода, которое обещало установить фильтрационные установки, но ничего сделано не было.

В сентябре прошлого года отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил об открытии в отношении коксового завода уголовного производства по статье, связанной с загрязнением атмосферного воздуха.    