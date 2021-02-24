Городской совет Харькова обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой взять под личный контроль проблему загрязнения воздуха коксовым заводом «Новомет». Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба мэрии на своем сайте

Указывается, что экологическая инспекция в Харьковской области провела внеплановую проверку и выявила нарушения. Предприятие осуществляет хоздеятельность при отсутствии соответствующего разрешительного документа. Было зафиксировано допущение сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и, как следствие, причинение вреда окружающей природной среде. «Нацкорпус» напал на сторонников ОПЗЖ после решения харьковского горсовета по проспекту Жукова © AP, Efrem Lukatsky

«Несмотря на вынесенное Госэкоинспекцией предписание об устранении выявленных нарушений, а также решение Харьковского окружного административного суда о временном приостановлении деятельности предприятия, "Новомет" продолжает незаконную деятельность до сих пор. Просим Вас взять ситуацию с загрязнением атмосферного воздуха при осуществлении деятельности ООО "Коксовый завод "Новомет" под личный контроль и дать поручение соответствующим органам принять необходимые меры», — говорится в обращении.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов подчеркнул, что ситуация с «Коксохимом» давно вышла за все законные рамки. По его словам, были неоднократные встречи с руководством завода, которое обещало установить фильтрационные установки, но ничего сделано не было.

В сентябре прошлого года отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил об открытии в отношении коксового завода уголовного производства по статье, связанной с загрязнением атмосферного воздуха.