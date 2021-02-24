В Днепре школьник на уроке патриотического воспитания поссорился с военнослужащим из-за того, что тот решил говорить на русском языке. Об этом 23 февраля сообщило агентство РИА Новости

Инцидент произошел 18 февраля во время мероприятия, которое проводили представители семи вузов Вооруженных сил Украины.

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Присутствовавшие на уроке учителя ничего не ответили, но против выступил один из учеников. Представителю учебных заведений ВСУ школьник также не позволил говорить на русском языке.

По словам отца мальчика, после этого представитель районного самарского военкомата, который организовал мероприятие, а также двое харьковчан начали ругать мальчика на повышенных тонах, «подлетели к нему и попытались его морально съесть».

При этом он также отметил, что школьник, который является кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, а военных обвинил в неуважении к языку и Украине.

В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины. Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал украинцев жаловаться на несоблюдение закона.