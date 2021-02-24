Праворадикалы из «Национального корпуса» в Харькове вступили в драку со сторонниками партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» после решения местного горсовета о возвращении одному из проспектов имени маршала Георгия Жукова. Об этом 24 февраля сообщает «Страна.ua»

Одессит: Жуков - герой, а УПА* - убийцы © Скриншот из видео Украина.ру

Также отмечается, что в Харькове проходит сессия городского совета, в ходе которой депутаты проголосовали за возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

В мае 2016 года было принято распоряжение о переименовании проспекта Жукова в рамках декоммунизации страны. Согласно документу, переименованию подлежали станция метро «Маршала Жукова», которая теперь называется «Дворец спорта», и проспект, названный в честь советского военачальника, — в проспект имени генерал-майора и диссидента Петра Григоренко.

В мае 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова. Дважды, в июле 2019 года и 26 февраля 2020 года, горсовет голосовал за возвращение прежнего названия проспекту. Оба эти решения были обжалованы в суде.

Также ряд сторонников декоммунизации требуют переименовать 127 школу, которая сейчас носит имя маршала Жукова.

Ранее суд в Киеве постановил вернуть проспекту Бандеры название Московский проспект.