«Драка продолжилась на ближайшей к горсовету улице. В ход пошли кулаки и газовые баллончики», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Харькове проходит сессия городского совета, в ходе которой депутаты проголосовали за возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.
В мае 2016 года было принято распоряжение о переименовании проспекта Жукова в рамках декоммунизации страны. Согласно документу, переименованию подлежали станция метро «Маршала Жукова», которая теперь называется «Дворец спорта», и проспект, названный в честь советского военачальника, — в проспект имени генерал-майора и диссидента Петра Григоренко.
В мае 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована петиция с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова. Дважды, в июле 2019 года и 26 февраля 2020 года, горсовет голосовал за возвращение прежнего названия проспекту. Оба эти решения были обжалованы в суде.
Также ряд сторонников декоммунизации требуют переименовать 127 школу, которая сейчас носит имя маршала Жукова.
Ранее суд в Киеве постановил вернуть проспекту Бандеры название Московский проспект.