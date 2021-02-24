По словам Абрамовича, строительство первой колеи начнется в текущем году.
«Мы надеемся, что нам удастся это сделать оперативно, и это будет первая ласточка и наш коннект с Европой, и этот кусок станет началом высокоскоростного сообщения… У нас идеальная страна для того, чтобы разворачивать соответствующее сообщение. Потому что наибольшая эффективность подобного рода проектов на расстояниях около 600 километров», — отметил Абрамович.
Чиновник подчеркнул, что этот проект вполне реальный и конкретно просчитан украинскими и международными экспертами. Как заявил замминистра, разработчики провели многочисленные консультации с иностранными партнерами.
При этом Абрамович указал, что новый высокоскоростной транспорт станет удачной альтернативой, поскольку имеет множество преимуществ. В частности, железнодорожные вокзалы чаще всего расположены в центральной части города, поэтому пассажирам не надо тратить время, чтобы доехать туда, как, например, в аэропорт.
Расстояние между Киевом и Львовом (611 километров) преодолевается примерно за пять часов. Планируется, что после реализации проекта временной промежуток сократится до 2,5 часа. Аналогичные возможности открываются для направлений Киев — Одесса, Киев — Харьков и Киев — Днепр.
В августе 2019 года мэр польского города Холм Якуб Банашек обратился в железнодорожную компaнию PKP Intercity и в Миниcтеpcтво инфpacтpуктуpы Польши с пpосьбой восстановить железнодорожное cообщение с укpaинcким городом Здолбунов.