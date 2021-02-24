Министерство инфраструктуры Украины работает над внедрением проекта высокоскоростного железнодорожного сообщения, линия которого соединит Львов (станция «Скнилов») с Европой. Об этом 24 февраля сообщил первый замминистра инфраструктуры Украины Дмитрий Абрамович в ходе всеукраинского форума «Украина 30: Инфраструктура», передает телеканал «24»

Телемост «Киев—Москва»: О том, как и почему состоялся Евромайдан © скриншот видео Украина.ру

«Мы надеемся, что нам удастся это сделать оперативно, и это будет первая ласточка и наш коннект с Европой, и этот кусок станет началом высокоскоростного сообщения… У нас идеальная страна для того, чтобы разворачивать соответствующее сообщение. Потому что наибольшая эффективность подобного рода проектов на расстояниях около 600 километров», — отметил Абрамович.

Чиновник подчеркнул, что этот проект вполне реальный и конкретно просчитан украинскими и международными экспертами. Как заявил замминистра, разработчики провели многочисленные консультации с иностранными партнерами.

При этом Абрамович указал, что новый высокоскоростной транспорт станет удачной альтернативой, поскольку имеет множество преимуществ. В частности, железнодорожные вокзалы чаще всего расположены в центральной части города, поэтому пассажирам не надо тратить время, чтобы доехать туда, как, например, в аэропорт.

Расстояние между Киевом и Львовом (611 километров) преодолевается примерно за пять часов. Планируется, что после реализации проекта временной промежуток сократится до 2,5 часа. Аналогичные возможности открываются для направлений Киев — Одесса, Киев — Харьков и Киев — Днепр.

В августе 2019 года мэр польского города Холм Якуб Банашек обратился в железнодорожную компaнию PKP Intercity и в Миниcтеpcтво инфpacтpуктуpы Польши с пpосьбой восстановить железнодорожное cообщение с укpaинcким городом Здолбунов.