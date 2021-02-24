Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская 23 февраля в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону рассказала о своем отношении к украинцам

«Для белорусов украинцы — братский народ. <…> Если я с вами начну разговаривать по-белорусски, вы меня поймете? (говорит по-белорусски). Вот ответ. Украинцы такие же щедрые, открытые и добрые, как и белорусы. Мы же все ездили на Украину и никогда никакой опасности не чувствовали. Слушайте, ну… одно культурное пространство. Да. Мы все любим Украину и украинцев», — сказала Тихановская.

В Белоруссии продолжаются протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе прошлого года. По данным ЦИК, президент Александр Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях. В свою очередь, власти страны разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.