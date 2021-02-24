В эфире Украина.ру Котвани предложили оценить внешний вид Лукашенко, выступившего перед народом сразу после президентских выборов августа 2020 года, где лидер нации был одет в белую рубашку с короткими рукавами.
«Сразу видно, что он коммунист: я что хочу, то буду делать. Я первый раз вижу главу государства, одетого в рубашку с короткими рукавами. Даже коммунисты уже так не одеваются, корейский президент (лидер КНДР Ким Чен Ын — ред.) одевается лучше, чем этот парень», — заявил портной.
Специалист по политической моде напомнил, что глава любого государства должен одеваться соответственно занимаемой должности и одежда — отражение уважения к народу. Рубашка с коротким рукавом могла бы быть частью предвыборной агитации, показателем «я с вами, я такой же, как вы», но уже после избрания это неактуально и неправильно, считает портной.
Котвани рекомендовал Лукашенко присмотреться к коричневому, а еще лучше серому цвету костюмов, а галстуки надевать в зависимости от того, с кем встречается: с президентом России Владимиром Путиным — синий, с главой Украины Владимиром Зеленским — оранжевый.
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Сэмми Котвани — портной индийского происхождения, учился на родине, в Лондоне, работал во Франции и Бельгии, а в 2003 году открыл салон и в Гостином дворе российской столицы. Мастерские Котвани одевают ведущих мировых политиков. Портной заявляет, что сам имеет королевские корни и в деньгах не нуждается, а хочет, чтобы лидеры стран выглядели соответственно статусу.