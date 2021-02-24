Депутатская фракция «Голос» инициировала сбор подписей за отставку генерального прокурора Ирины Венедиктовой из-за приговора одесскому радикалу Сергею Стерненко. Об этом 23 февраля сообщил депутат Ярослав Юрчишин в Facebook

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Накануне, 23 февраля, Приморский суд Одессы приговорил Стерненко к семи годам лишения свободы. Его признали виновным в похищении местного депутата Сергея Щербича.

Радикала взяли под стражу в зале суда. Там же собрались сторонники Стерненко, которые жгли покрышки и протестовали против приговора.

В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко. Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.

Сообщалось и о других подобных преступлениях, к которым причастен Стерненко. В 2018 году в Одессе он убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступил целый ряд депутатов Рады. Решением суда он был взят под домашний арест, позднее Стерненко взял на поруки депутат Верховной Рады от партии «Голос» Роман Лозинский.