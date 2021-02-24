Рейтинг поддержки президента Украины Владимира Зеленского за три недели вырос на 2%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг», опубликованные 24 февраля на их сайте

В частности, если бы президентские выборы состоялись в конце февраля 2021 года, больше всего голосов получил бы Зеленский — 23,1%. В начале месяца его поддерживали 21,2% украинцев.

Марков рассказал о реальных политических противниках Зеленского © president.gov.ua Петра Порошенко проголосовали бы 14,4% (в начале месяца — 16,4%), за сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11,3% (в начале месяца — 17,1%), за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко — 10,9% (в начале месяца 12,3%).

Опрос был проведен 22-23 февраля среди 2,5 тыс. респондентов по всей Украине методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности не превышает 2%.

Ранее сообщалось, что, по данным опроса КМИС и СОЦИС, больше всего голосов также получили бы Зеленский и Порошенко. Во втором туре побеждает действующий президент.

По данным опроса Центра Разумкова, больше всего голосов получили бы Зеленский, Бойко и Порошенко.