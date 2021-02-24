В частности, он прокомментировал ситуацию, которая произошла в матче 15-го тура между львовским клубом и «Колосом» из Киевской области. Наставник львовян получил желтую карточку якобы после того, как попросил арбитра разговаривать не по-русски, а на украинском языке.
«Есть правила футбола. За язык там не дают желтых или красных карточек. При этом мы же в Украине. Есть закон 16 января: в публичных местах разговаривать на государственном языке. И когда тебе за государственный язык начинают давать желтые карточки, я этого не могу понять», — заявил он.
По мнению Шумского, в Советском Союзе национализм приравнивали к фашизму, но на самом деле националисты якобы борются за свое государство и любят его. Кроме того, он рассказал, что с иностранцами в своей команде он общается исключительно на украинском языке, а переводчик переводит.
Также тренер отметил, что он и его помощники почувствовали себя дискриминированными по языковому признаку. Кроме того, он заявил, что в дальнейшем будет придерживаться принципа и требовать от арбитров общаться на государственном языке.
С 16 июля 2022 года на Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания. Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.
В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.