Главный тренер клуба украинской футбольной премьер-лиги «Львов» Виталий Шумский объяснил полученную им во время игры желтую карточку тем, что потребовал от судьи матча говорить с ним на украинском языке. Об этом 24 февраля он рассказал в комментарии «UA-Футбол»

Тимощука высмеяли на Украине за «носки и колготки» из РФ © Анатолий Тимощук/Инстаграм

«Есть правила футбола. За язык там не дают желтых или красных карточек. При этом мы же в Украине. Есть закон 16 января: в публичных местах разговаривать на государственном языке. И когда тебе за государственный язык начинают давать желтые карточки, я этого не могу понять», — заявил он.

По мнению Шумского, в Советском Союзе национализм приравнивали к фашизму, но на самом деле националисты якобы борются за свое государство и любят его. Кроме того, он рассказал, что с иностранцами в своей команде он общается исключительно на украинском языке, а переводчик переводит.

Также тренер отметил, что он и его помощники почувствовали себя дискриминированными по языковому признаку. Кроме того, он заявил, что в дальнейшем будет придерживаться принципа и требовать от арбитров общаться на государственном языке.

С 16 июля 2022 года на Украине начнут штрафовать за отказ общаться на украинском языке в сфере обслуживания. Закон о тотальной украинизации был принят Верховной Радой 25 апреля 2019 года.

В начале 2020 года всех рекламодателей Украины обязали размещать рекламу только на украинском языке. Законом предполагается обязательность использования украинского языка по всей стране в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов.