Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко призвал журналистов «Прямого» сохранять проукраинский курс. Об этом 23 февраля сообщили на сайте телеканала

Порошенко совершил каминг-аут в «Прямом» эфире © Facebook, Петро Порошенко предложил сотрудникам «Прямого» разработать Соглашение о принципах редакционной политики — подобное он подписывал с журналистами «5 канала» 18 лет назад.

«Я здесь для того, чтобы поблагодарить весь журналистский коллектив и всех зрителей "Прямого" канала, потому что сегодня это лидер информационного вещания и здесь работают настоящие патриоты. Это проукраинский, государственный, но не оппозиционный канал. Ибо вы — проукраинские журналисты, и вы точно проводите проукраинскую политику. Проводите — и я очень благодарен за это — уже много лет политику противодействия российскому информационному влиянию в информационном поле Украины. Это ваша работа, и то, что вы являетесь лидерами, означает, что вас смотрят и вам доверяют», — сказал Порошенко.

Также экс-президент поблагодарил журналистов телеканала за то, что почти два года они продолжают работать под «бешеным уголовным преступным давлением власти».

Ранее стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко купил телеканал «Прямой» у бывшего народного депутата Владимира Макеенко. По его словам, в отношении Макеенко готовятся санкции, а поэтому телеканал могли закрыть.