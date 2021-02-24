Необычный урок учителя Александрийского лицея в Ровенской области попал на видео. Его опубликовали 23 февраля в Instagram-аккаунте rivne_1283

На Украине первый школьный урок хотят посвятить COVID-19 © РИА Новости, Андрей Иглов | Перейти в фотобанк

Метод преподавания вызвал неоднозначную реакцию в сети.

«Дурдом, и такие учат наших детей», «Ужас. Кто детей учит!», «Человек выкладывается на полную, а вам лишь бы опорочить учителя!». «Современным детям нужны такие революционные решения! Учитель молодец. Дети точно запомнят тему, если не всю, то о революции однозначно», «Вот это я понимаю интересный урок, к такому учителю хочется идти! Молодец, креативно», — написали пользователи в комментариях к видео.