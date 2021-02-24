В Днепре суд постановил взыскать с государства 1 млн гривен (почти 3 млн рублей) моральной компенсации в пользу семьи, дом которой полицейские по ошибке взяли штурмом. Соответствующее решение суда на днях опубликовали на сайте Единого государственного реестра судебных решений

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Летом 2020 года рано утром в дом пострадавших ворвались вооруженные спецназовцы, которые сломали конструкцию ворот, разбили видеокамеру во дворе, снесли входные двери. Они вытащили хозяина дома из душа, повалили на пол и начали избивать руками и ногами по голове и туловищу. Мужчина около 45 минут пролежал под прицелом автомата. Силовики никаких объяснений не предоставили, удостоверения не показывали, постановления суда на проведение обыска также не предъявляли.

Впоследствии истцу позволили подняться с пола, одеться и сообщили, что в доме планируется проведение обыска. Слова мужчины, что силовики ошиблись адресом, те проигнорировали и все равно провели обыск в кабинете хозяина дома.

Когда пострадавший и его жена, которая приехала позже, предъявили документы о праве собственности на данный дом, следователь составил протокол о проведении обыска, и полицейские ушли.

Пострадавший оказался адвокатом, он заявил о нападении и пропаже после налета полицейских 20 тысяч долларов из ящика в гардеробной комнате на втором этаже.

«Как отмечается при обращении в суд, цинизм и ненависть, с которой работники полиции крушили видеокамеру, выламывали ворота и входные двери в дом, которые, кстати, были открыты, без всякой попытки зайти в помещение мирным путем, применение ими физической силы по отношению к истцу не имеют оправдания», — говорится в материале.

Также указывается, что пострадавший адвокат получил не только физические и моральные травмы, но и репутационные, и ему еще длительное время приходилось оправдываться перед соседями за картину, которую они наблюдали при штурме дома.