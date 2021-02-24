Певица украинского происхождения Анна Седокова поделилась с подписчицами секретами хороших отношений с мужчинами. Артистка написала в Instagram на днях топ-10 мыслей об этом, назвав их «инсайты из комнаты»

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«Сильные девочки хотят, чтобы их мысли читали. В сексе, в ресторане, в магазине. Чтобы мужчина не спрашивал, что ты хочешь, а просто сделал, телепатически угадав любимую марку одежды, размер и позу в постели. Так не бывает. Мужчины, как и женщины, не экстрасенсы», — рассказала своим подписчицам Седокова, порекомендовав прямо говорить возлюбленному или мужу о своих желаниях.

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В числе «инсайтов» оказалась и «правда» об алкоголе авторства Седоковой, эту мысль певица рекомендовала своим поклонницам никогда не забывать.

«Надо меньше пить. Не искать свою слабость в алкоголе. Через полтора часа и 5 коктейлей любая шикарная женщина в бриллиантах может превратиться в портовую шлюху», — утверждает артистка.

Анне Седоковой сейчас 38 лет, она замужем в третий раз за латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Поженились спортсмен и певица, несмотря на наличие у Седоковой двух предыдущих браков и троих детей от них, а Тимма ушел из семьи, оставив там своего грудного ребенка. Не помешала новому союзу и разница в возрасте: исполнительница старше баскетболиста на девять лет.