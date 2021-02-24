Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка удостоился награды Государственного департамента США за борьбу с коррупцией. Об этом говорится в распространенном 23 февраля заявлении госсекретаря Энтони Блинкена

Рябошапка: следствие специально затягивает расследование дел против Порошенко © пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | пресс-служба президента Украины / Микола Лазаренко | Перейти в фотобанк

Всего награды удостоены 12 человек.

Впечатляет характеристика, которой Госдеп описал новоявленного украинского чемпиона: как оказалось, он входит в число «преданных партнеров», «смелых людей, которые отстаивают усилия по борьбе с коррупцией, которые неустанно работали, часто перед лицом невзгод, защищая прозрачность, борясь с коррупцией и обеспечивая подотчетность в своих странах».

Руслан Рябошапка возглавлял украинскую Генпрокуратуру с конца августа 2019 по март 2020 года. В бытность Рябошапки генпрокурором его ведомство среди прочего проводило аудит примерно 15 дел, открытых ранее в связи с расследованием деятельности на Украине сына нынешнего президента США Джо Байдена — Хантера Байдена — и компании Burisma, в которой тот работал. Генпрокуратура затем передала дела другим органам — в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины.

Хантер Байден работал советником руководства украинской компании Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Ранее высказывались подозрения, что для лоббистской работы Байден-младший использовал отца. Утверждалось, что Джо Байден в бытность вице-президентом США оказывал давление на Киев с целью уволить Виктора Шокина — генерального прокурора Украины в 2015-2016 годах. Именно Шокин вел расследование против компании Burisma.