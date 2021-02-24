Неожиданное возмездие. Националисту Стерненко присудили 7 лет тюрьмы за похищение человека
Неожиданное возмездие. Националисту Стерненко присудили 7 лет тюрьмы за похищение человека
© скриншот видео " 5 канал"
ВАКС удовлетворил жалобу на бездействие НАБУ, поступившую в суд 10 февраля. По словам заявителя, дело в отношении Данишевской нужно возбудить по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.

В том числе о растрате, невыплате заработной платы, злоупотреблении властью и невыполнении решения Конституционного суда.

Заявитель, в частности, утверждает, что глава ВС незаконно предоставила судьям в отставке справки о размере судейского вознаграждения для ежемесячного пожизненного содержания судьи.

ВАКС обязал НАБУ открыть дело в отношении Данишевской еще 18 февраля.

 

 