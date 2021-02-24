Национальное антикоррупционнное бюро Украины (НАБУ) обязано открыть уголовное дело в отношении председателя Верховного суда Украины Валентины Данишевской. Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд (ВАКС) страны, передают 24 февраля «Украинские новости»

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В том числе о растрате, невыплате заработной платы, злоупотреблении властью и невыполнении решения Конституционного суда.

Заявитель, в частности, утверждает, что глава ВС незаконно предоставила судьям в отставке справки о размере судейского вознаграждения для ежемесячного пожизненного содержания судьи.

ВАКС обязал НАБУ открыть дело в отношении Данишевской еще 18 февраля.