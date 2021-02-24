ВАКС удовлетворил жалобу на бездействие НАБУ, поступившую в суд 10 февраля. По словам заявителя, дело в отношении Данишевской нужно возбудить по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
В том числе о растрате, невыплате заработной платы, злоупотреблении властью и невыполнении решения Конституционного суда.
Заявитель, в частности, утверждает, что глава ВС незаконно предоставила судьям в отставке справки о размере судейского вознаграждения для ежемесячного пожизненного содержания судьи.
ВАКС обязал НАБУ открыть дело в отношении Данишевской еще 18 февраля.