Мэр Киева Виталий Кличко обвинил замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в «нелепых манипуляциях» после его слов о том, что столичная власть ничего не делает для реконструкции Дарницкого моста. Градоначальник написал об этом в своем Telegram-канале 23 февраля

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«Тут некоторые "политики" или не владеют информацией, или упражняются в манипуляциях. И думают, что у них это выходит блестяще. А на самом деле — нелепо. Потому хочу отметить: лучше работать, а не спекулировать! В частности, прозвучали заявления о том, что якобы городская власть не может достроить развязку на Дарницком мосту. Да! Не может. По закону! Потому что объект, который почти 20 лет не введен в эксплуатацию, находится на балансе "Укрзализныци". И ведомство уже несколько лет, невзирая на все обращения столичной власти, не передает объект городу», — заявил Кличко.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась вокруг Гостиного двора и дома Сикорского. В связи с этим мэр призвал власти не заниматься политиканством, а лучше построить Большую кольцевую дорогу вокруг Киева, которая сняла бы транспортную нагрузку со столичных дорог и мостов.