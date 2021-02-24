Приговор для экс-главы одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко, предусматривающий лишение свободы на более чем 7 лет и конфискацию половины имущества, является следствием влияния на Офис президента Украины. Об этом 23 февраля заявил бывший президент страны Петр Порошенко в своем Facebook

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«Представителям пятой колонны, против которых введены санкции за финансирование терроризма, не предъявлено подозрение и не избрана мера пресечения. Вместо этого украинского патриота Стерненко приговорили к семи годам заключения. За что? На самом деле за то, что защищал Одессу от прокремлевской агентуры и противодействовал планам по созданию Новороссии», — написал Порошенко.

Он добавил, что преследование проукраински настроенного населения стало «признаком времени» правления президента Владимира Зеленского.

«Это не просто выборочное правосудие… Это — следствие влияния команды Януковича-Портнова на правоохранительные органы и суды, которые лично Зеленский предоставил им в аренду. Поэтому сегодняшнее решение и стало возможным», — резюмировал пятый президент.

Он призвал Зеленского в ближайшее время очистить Офис президента «от агентов Кремля», а парламент — принять постановление «о прекращении политических репрессий в отношении ветеранов, добровольцев, волонтеров и всех патриотов».

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.

Накануне Приморский районный суд Одессы признал Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. После этого несколько тысяч человек пришли к офису президента Украины с требованием освободить Стерненко.

*Деятельность организации запрещена в РФ