Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что представители США, говорящие о милитаризации Крыма, ведут себя как зомби. Об этом 24 февраля сообщает РИА Новости

Зеленский прокомментировал планы отрезать Крым от воды дамбой © РИА Новости, Владислав Сергиенко | Перейти в фотобанк

По его словам, естественное желание России обеспечить безопасность своих границ вызывает лютую ненависть ее недругов, устраивающих одну за другой провокации у берегов Крыма.

Ранее и.о. постпреда США при ООН Ричард Миллс заявил, что милитаризация Россией Крыма якобы представляет угрозу общей безопасности. По его словам, США «не признают никогда попытку аннексии Крыма» и американские санкции против России останутся в силе, пока РФ не изменит свой курс в отношении Украины.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.