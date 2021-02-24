Украина объявила о выходе из подписанных в рамках СНГ Соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ 23 февраля подписал президент страны Владимир Зеленский, говорится на официальном сайте главы государства

Украина разорвала еще одно соглашение с СНГ © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк указу, Киев выходит из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, подписанного 25 декабря 1991 года в Минске, а также из Соглашения об использовании воздушного пространства от 15 мая 1992 года, подписанного в Ташкенте.

Министерству иностранных дел Украины поручено в установленном порядке уведомить Межгосударственный cовет по авиации и использованию воздушного пространства о выходе страны из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства.

Украина начала процесс выхода из Соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ после государственного переворота в феврале 2014 года. Ранее Киев уже прекратил участие в Соглашении о проведении согласованной антимонопольной политики и в Соглашении о сотрудничестве пограничных войск государств СНГ в вопросах научно-исследовательской деятельности. Кроме того, в начале июля 2020 года Украина вышла из Соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран — участниц СНГ, а в ноябре 2020-го прекратила участие в Соглашении «Об улучшении расчетов между хозяйственными организациями стран — участниц организации».

Также с января 2014-го по июль 2019 года Киев вышел из 19 Соглашений СНГ. В их числе — «Об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений, созданных в СССР» и «О стандартизации вооружения с СНГ».

В частности, страна прекратила свое участие в Соглашениях о сотрудничестве в области внешнеэкономической деятельности, о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки, о межгосударственном обмене экономической информацией, об обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. В феврале Украина вышла из Соглашений СНГ о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи.