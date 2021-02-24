На Украине с сегодняшнего дня начал действовать адаптивный карантин, вводится «желтый» уровень эпидемиологической опасности

Карантин и блокпосты: Прикарпатье вошло в «красную зону» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Зеленый» уровень будет устанавливаться одновременно на всей территории Украины и позволит ослабить карантинные ограничения. Он будет достигнут, если уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на территории не менее чем 13 регионов Украины не будет превышать 50% эпидпорога, установленного для региона. Второй показатель — это коэффициент выявления случаев COVID-19 методом ПЦР и на антиген менее 5%.

С 24 февраля на всей территории Украины, кроме отдельных областей, будет действовать «желтый» уровень эпидопасности — это те ограничения, которые действуют сейчас в стране с некоторыми послаблениями. В частности, общепитам будет разрешено работать на час дольше — до 00:00, посещение заведений образования — группами более 20 человек.

По данным Министерства здравоохранения, в «оранжевую» зону войдут Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области, где есть превышения по одному из показателей.

На «оранжевом» уровне местные органы самоуправления могут вводить дополнительные ограничения.

«Красный» уровень область будет вводить, если есть превышение хотя бы двух показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения — практически такие же, как при январском карантине.