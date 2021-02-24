В киевском международном аэропорту «Борисполь» приземлился самолет, который доставил на Украину первую партию вакцины от коронавируса. Об этом 23 февраля сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в своем Facebook

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Медпрепарат производится на мощностях индийской компании Serum Institute of India.

Степанов лично проконтролировал отгрузку вакцины с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Поставки препарата Covishield на Украину продолжатся. В первом полугодии текущего года страна в общей сложности должна бесплатно получить 2,2-3,7 млн доз вакцины в рамках механизма COVAX. Украина также закупит Covishield за государственные средства у производителя.

В понедельник, 22 февраля, Covishield официально зарегистрировали на Украине для экстренного использования. По словам главы Минздрава, украинские власти планируют в срочном порядке растаможить медпрепарат, после чего отправить его в регионы для начала первого этапа массовой вакцинации от COVID-19.