В ходе столкновений у Офиса президента Украины Владимира Зеленского в центре Киева пострадали 27 правоохранителей. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба полиции города в Facebook

Столкновения в центре Киева: полиция подыграла «Нацкорпусу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко подтвердил, что несколько правоохранителей получили ожоги глаз.

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.

Накануне Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. После этого несколько тысяч человек пришли к Офису президента Украины с требованием освободить Стерненко.

«Правый сектор»* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ.