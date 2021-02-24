«Во время акции участники использовали газовые баллончики и фаеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии», — говорится в материале силовиков.
Пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко подтвердил, что несколько правоохранителей получили ожоги глаз.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
Накануне Приморский районный суд Одессы признал экс-главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. После этого несколько тысяч человек пришли к Офису президента Украины с требованием освободить Стерненко.
«Правый сектор»* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ.