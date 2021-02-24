В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий заявил, что постмайданная Украина - это абсолютный проект даже не американцев, а конкретно Демократической партии США

Эксперт обращает внимание на тот факт, что высокопоставленные чиновники из администрации 44-го президента США Барака Обамы курировали все процессы, происходившие в период акций протестов на Украине 2013-2014 годов.

«Постмайданная Украина — это абсолютный проект даже не американцев, а конкретно Демократической партии США от начала до конца, теоретически, практически, организационно и даже ресурсно. Всё то, что мы сейчас видим, — это исключительно креатура, внешнее управление со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Поле для экспериментов Запада: как «майдановцы» отдали Украину под внешнее управление © РИА Новости, Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

Кто будет составлять политическую элиту Украины решали не жители страны, а американцы. В ставшем достоянием общественности телефонном разговоре с Джеффри Пайеттом, на тот момент послом США на Украине, заместитель госсекретаря по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд в конце января 2014 года говорила, что лидеры оппозиции Виталий Кличко и Олег Тягнибок не должны войти в состав будущего украинского правительства, а самым подходящим человеком назвала Арсения Яценюка, который впоследствии и возглавил Кабинет министров.

«Какие выводы можно сделать? Нужно делать так, чтобы в стране была нормальная жизнь, нормальная экономика, чтобы политика была прозрачная и ясная. С другой стороны, любая страна, которая допускает такого уровня вмешательства извне, затем уже своей судьбой не управляет, что мы знаем на примере современной Украины», — заявил Дробницкий.

Власти Украины после 2014 года ограничены в своих действиях и вынуждены жить с оглядкой на Вашингтон: кредиты от международных фондов можно получить только после выполнения условий, выдвинутых Западом, и все они крайне невыгодны для рядовых украинцев, кандидатов на ключевые посты тоже выбирают американцы, чего только стоит эпизод, когда нынешний президент США Джо Байден, будучи вице-президентом, выдвинул Петру Порошенко, бывшему тогда президентом Украины, ультиматум: либо увольнение генпрокурора Виктора Шокина, либо кредит от США.