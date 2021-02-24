Журналист отметил, что недавно Украина возобновила импорт электроэнергии из России.
«Да, стороны мечут друг в друга гром и молнии, но это абсолютно не мешает им договариваться и вести дела. Это не касается серьёзных денег и серьёзных сделок», — сказал он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В начале января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.
Украинские парламентарии призвали спикера Рады поставить на рассмотрение законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии на ближайшем пленарном заседании.