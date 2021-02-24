Политическая риторика не затрагивает серьёзные сделки Украины с Россией. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачёв

Журналист отметил, что недавно Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Украина стремительно наращивает импорт электроэнергии из РФ © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Да, стороны мечут друг в друга гром и молнии, но это абсолютно не мешает им договариваться и вести дела. Это не касается серьёзных денег и серьёзных сделок», — сказал он.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В начале января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Из России Украина начала импорт на коммерческих условиях.

Украинские парламентарии призвали спикера Рады поставить на рассмотрение законопроект о запрете импорта электроэнергии из России и Белоруссии на ближайшем пленарном заседании.