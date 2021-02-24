Российский политолог Сергей Марков в интервью изданию Укриана.ру рассказал, как далеко может зайти противостояние между украинской властью и оппозицией

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Он объяснил, что у Зеленского есть серьезные политические противоречия с Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, но между ними нет такой острой борьбы, потому что у них разный электорат. Тимошенко — это сельские регионы центра Украины, Порошенко — сельские регионы запада Украины, а электорат ОПЗЖ и «Слуги народа» — городской электорат юга и востока Украины.

«Поэтому увеличение электората Порошенко или Тимошенко для Зеленского не так важно, поскольку оно идет за счет партии "Голос" или других подобных сил, но рост поддержки ОПЗЖ происходит за счет падения рейтинга Зеленского и его "Слуги народа". Так что противостояние между ними возникло не только по идейно-политическим соображениям, но и по электоральным», — отметил политолог.

Он добавил, что Зеленский серьезно эволюционировал от умеренного политика, выступающего за гражданский мир, до почти «Порошенко-2», и в некоторых вопросах даже «превзошел его по диктаторским замашкам».

По его словам, этот процесс будет развиваться.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.