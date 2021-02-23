На Украине в среду, 24 февраля, стартует вакцинация препаратом Oxford/AstraZeneca (CoviShield) индийского производства, который 23 февраля доставили на Украину. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга

На Украину прибыло полмиллиона доз вакцины CoviShield. Вскоре партия будет разделена на 11 регионов страны и доставлена специальными автомобилями. Вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций, боксы для их безопасной утилизации, а также раздаточные и агитационные материалы.

Обещанного три года ждут: когда на Украине начнется вакцинация © REUTERS, Willy Kurniawan/File Photo

Накануне президент страны Владимир Зеленский в беседе с журналистами охарактеризовал препарат, который уже находился на пути в Киев, отказавшись озвучить название, одной из лучших и самых эффективных. Однако Covishield так и не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения.