На Украину прибыло полмиллиона доз вакцины CoviShield. Вскоре партия будет разделена на 11 регионов страны и доставлена специальными автомобилями. Вместе с вакциной будут доставлены шприцы для инъекций, боксы для их безопасной утилизации, а также раздаточные и агитационные материалы.
Ранее стало известно, что в первый же день вакцину получат Киев и несколько областей Украины: Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская и Винницкая. Остальные регионы должны получить вакцину на следующий день.
Накануне президент страны Владимир Зеленский в беседе с журналистами охарактеризовал препарат, который уже находился на пути в Киев, отказавшись озвучить название, одной из лучших и самых эффективных. Однако Covishield так и не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения.