Радикал позвал своих сторонников выйти на митинг на Банковую в 20:00 вторника, 23 февраля.
Присоединиться к митингу также призывает народный депутат Гео Лерос.
Ранее суд приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы по делу о похищении.
В 2015 году в полицию заявил о похищении и пытках депутат Коминтерновского поселкового совета Сергей Щербич, назвав главарем похитителей Стерненко. Депутата избивали дубинкой, сдавливали ему пальцы плоскогубцами, в спину и ноги несколько раз стреляли из травматического пистолета.
Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.
Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступили ряд депутатов Рады.