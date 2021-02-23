Приговоренный к 7 годам лишения свободы украинский радикал Сергей Стерненко призвал своих сторонников выйти на митинг к Офису президента. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Стерненко 23 февраля

Радикал позвал своих сторонников выйти на митинг на Банковую в 20:00 вторника, 23 февраля.

Присоединиться к митингу также призывает народный депутат Гео Лерос.

Ранее суд приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы по делу о похищении.

«Лаврентий Берия» в «Правом секторе»*, или Удивительная история Сергея Стерненко © Facebook, Natasya Nagorna

Кроме того, в 2018 году в Одессе Стерненко убил жителя Черноморска Ивана Кузнецова и ранил Александра Исайкула. Стерненко заявил, что защищался, однако нанес смертельный удар раненому Кузнецову ножом в спину, когда тот от него убегал и не представлял для него опасности. Также он снимал умирающего на видео и вел стрим.

Подозрение националисту предъявили только в 2020 году. В его защиту выступили ряд депутатов Рады.