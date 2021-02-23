Оставить заявку на вакцинацию можно с начала следующего месяца, но когда подойдёт очередь, неизвестно

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифровизации Ярослав Кучер в эфире телеканала «Украина 24» сообщил о планах начать онлайн-регистрацию на вакцинацию для тех, кто не попадает в приоритетные группы, с 1 марта. Сделать это можно будет через приложение «Дiя» или через контактный центр министерства. Лукашенко: Российская вакцина от коронавируса самая эффективная, как бы кто ни троллил © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

После регистрации в приложении пользователь получит подтверждение включения в очередь ожидания, а приглашение на прививку он получит тогда, когда в наличии будет вакцина. По мере поступления препаратов на Украину министерство планирует наладить систему оповещения жителей отдельных регионов и определённые группы населения в зависимости от региона о возможности записаться о возможности пройти вакцинацию в конкретное время в том или иной пункте.

23 февраля в страну доставили первую партию вакцины от COVID-19, но это препарат ни Pfizer, ни китайской CoronaVac, обещанные правительством, а препарат индийского производства Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, не получивший одобрения ВОЗ. В первую очередь прививки поставят медработникам и военнослужащим, воюющим в Донбассе.

Эпидемиологическая обстановка в стране остаётся непростой. Например, в Киеве, согласно опубликованной мэрией статистике, за сутки количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусом выросло сразу почти в 2,5 раза: со 169 до 454.