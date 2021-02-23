В скором времени украинцы смогут сделать прививку от COVID-19 препаратом Covishield, не получившей одобрения Всемирной организации здравоохранения

В киевском аэропорту «Борисполь» совершил посадку самолёт с 500 тысячами доз вакцины на борту.

Это препарат индийского производства Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Она стала первой зарегистрированной вакциной на Украине. Хотят ли украинцы прививаться? Как Посольство США в Украине разоблачает антивакцинацию © CC0, Pixabay

Накануне президент страны Владимир Зеленский в беседе с журналистами охарактеризовал препарат, который уже находился на пути в Киев, отказавшись озвучить название, одной из лучших и самых эффективных. Однако Covishield так и не получила одобрения Всемирной организации здравоохранения.

«Эпопея с корона-вакциной, которая из штатовской/швейцарской плавно превратилась в мутную индийскую — явно закончится уголовными делами. Но уже после смены власти. А пока можем ещё раз констатировать потерю субъектности государством Украина, которое — как колонию — лоббисты обязали закупать вакцину через британское закупочное агентство Crown Agents. Закупка организована у бывшей британской колонии в Индии, через подконтрольные фармацевтические заводы. Причём, судя по публикациям британского же BBC, третий этап тестирования вакцины индийцы должны были осуществить в феврале на гражданах Индии. Но, видимо, решили сначала на украинцах. Которые за это ещё и заплатят. Украина — единственная европейская страна, которая её закупает. Предваряя ваш вопрос «почему всем странам вакцина — бесплатно, а Украина за неё платит?» — отвечаю. А как им с бесплатной откат получить?» — написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.

Вакцинация должна была начаться на Украине 15 февраля, как обещал министр здравоохранения Максим Степанов, однако в обозначенный срок кампания не стартовала, за что правящая партия «Слуга народа» пригрозила главе ведомства отставкой, если прививки населению не начнут ставить до конца месяца, после этого он спешно вылетел в Индию для заключения сделки.