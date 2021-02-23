В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий отметил, что и Виктор Янукович как президент Украины и президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне акций протестов проявили нерешительность - они не знали, в какую сторону двигаться. Однако, по его словам, это обычная картина для стран, находящихся на границе между Россией и Западом

Эксперт рассказал о роли американцев в госперевороте, но при этом отметил, что в доведении ситуации до критической точки виноваты и тогдашние власти самой Украины.

«Ясно, что любые серьёзные потрясения, социальные, политические катаклизмы не происходят без внутренних проблем. И Янукович проблем очень много создал для Украины, прежде всего своей нерешительностью, — он не знал, в какую сторону двинуться. Это обычная картина для стран, которые находятся на границе между Россией и Западом. Вспомним того же самого Лукашенко, который перед выборами вдруг начал нести антироссийскую риторику и за это чуть не поплатился самым трагическим образом», — заявил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий.

Виктор Янукович, будучи президентом Украины, собирался подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года. Российская сторона обращала внимание украинского лидера на не выгодные для его страны условия этой сделки и напоминала, что в таком случае будет вынуждена закрыть для Киева зону свободной торговли с СНГ, как это предусмотрено регламентом Содружества, но Янукович свою позицию не менял. Однако ближе к дате саммита он объявил, что решил отложить подписание соглашения, чтобы взвесить все за и против, тем самым вызвав недовольство населения, и люди устроили акции протестов в знак недовольства. Белорусский эксперт сказал, как республика утратила плоды многовекторной политики © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко в последнее время пользовался симпатиями Запада в своих интересах, например, договорился со Штатами о поставке энергоресурсов, когда обвинил Москву в завышении тарифов, по которым та поставляла Минску своё топливо. В феврале 2020 года белорусский лидер принимал у себя в гостях Майкла Помпео, возглавлявшего Госдепартамент, и радостно объявлял общественности, что американский дипломат осведомлён о проблемах Белоруссии и обещал их решить. Но как только Запад сменил пряник на кнут, Лукашенко переменил риторику.

«Это чисто медийная выдумка, что Лукашенко повернулся на Запад. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Думаете, я не понимаю, что 100 лет не нужен этой Европе и тем более Америке. Но мне надо было спасти страну, надо было выживать, в то время как меня не понимали там (в России. — Ред.)», — заявил Лукашенко 1 сентября.

После выборов, когда люди активно выходили на уличные акции протестов, а против него выступали известные спортсмены и даже послы Белоруссии в европейских странах, Лукашенко не оставалось ничего иного, как обратиться за помощью к своему российскому коллеге. И Владимир Путин не оставил товарища в беде, несмотря на его оглядки на Запад. Президент РФ заверил, что Москва при запросе Минска окажет военное содействие в рамках союзного государства и ОДКБ.