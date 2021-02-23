В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий отметил, что Американцы курировали Украину с самого начала госпереворота, а по мере развития событий взяли в свои руки прямое руководство происходящими процессами

Администрация 44-го президента США Барака Обамы в 2013-2014 годах открыто поддерживала лидеров антиправительственных протестов, которые впоследствии привели к смене власти на Украине.

«Американцы курировали Украину с самого начала, причём на доктринальном, теоретическом уровне. А дальше, когда события начались, уже практически не шло речи о какой-то поддержке, речь шла о прямом руководстве, потому что, начиная с того момента, когда стало понятно, что может быть успех у Майдана, Нуланд непосредственно руководила всеми процессами, тем, кто будет лидером оппозиции», — сказал в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий. Мухин объяснил, почему цветные революции в Грузии и на Украине удались, а в других постсоветских странах - нет © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

По его словам, Виктория Нуланд, которая на тот момент занимала пост заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии, даже гордилась тем, что знает почти всех оппозиционных лидеров на Украине, знает всех людей, которые поддержат их в Раде, знает все слабые места администрации Януковича.

«Они (американские политики — ред.) оказывали последовательное давление на Януковича с целью так называемой евроинтеграции. К тому времени, когда они думали, что Янукович примет евроинтеграцию, уже были заготовлены лозунги «интегрироваться в Европу с европейским президентом». Поэтому то, что американцы так или иначе курировали процесс внутреннего давления на Януковича, с одной стороны, а с другой — готовились его сменить, даже если примет евроинтеграцию, — это очевидный факт», — добавил Дробницкий.

Виктор Янукович, будучи президентом Украины, собирался подписать соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС на саммите «Восточного партнёрства» в Вильнюсе 28-29 ноября 2013 года. Российская сторона обращала внимание украинского лидера на не выгодные для его страны условия этой сделки и напоминала, что в таком случае будет вынуждена закрыть для Киева зону свободной торговли с СНГ, как это предусмотрено регламентом Содружества, но Янукович свою позицию не менял. Однако ближе к дате саммита он объявил, что решил отложить подписание соглашения, чтобы взвесить все за и против, тем самым вызвав недовольство населения, и люди устроили акции протестов в знак недовольства.