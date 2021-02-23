По словам президента РФ Владимира Путина, российские партнёры инвестировали в российскими партнёрами более $4 млрд

Встрече лидеров двух стран, прошедшая в Сочи 22 февраля, продолжалась более 6 часов. Центральной темой переговоров стали межгосударственные отношения.

«Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнёрства, союзничества, он подтверждается, и Россия остаётся самым крупным торгово-экономическим партнёром Белоруссии — около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнёрами в белорусскую экономику», — заявил президент РФ Владимир Путин. Лукашенко рассказал Путину, на что Белоруссия тратит российские деньги © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

В качестве примеров тесного взаимодействия Москвы и Минска он привёл проект по строительству Белорусской атомной электростанции, первый блок которой ввели в строй в прошлом году, а также сотрудничество в агропромышленном секторе.

По итогам 2020 года Россия сохранила статус крупнейшего внешнеторгового партнёра Белоруссии — на её долю пришлось 45,4% белорусского экспорта и 50,1% импорта. Для сравнения, для Евросоюза — второго торгового партнёра — эти показатели составили 18,3% и 20% соответственно.

В списке главных экономических партнеров России в 2020 году Белоруссия заняла четвёртое место, уступив Китаю, Германии и Нидерландам.