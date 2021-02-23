На встрече в Сочи, прошедшей 22 февраля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил президента РФ Владимира Путина, что не выбросил на ветер финансовую помощь от Москвы, а вкладывает эти средства в закупку российских комплектующих и сырья

В ходе переговоров белорусский лидер поблагодарил российского коллегу за поддержку, оказанную экономике республики.

«Должен Вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер. Из примерно $70 млрд ВВП Белоруссии минимум на половину в торговом обороте мы завязаны на Россию. Мы четвёртые у Российской Федерации по торговому обороту. Владимир Владимирович, спасибо, знайте, что мы вкладываем в производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объём всё время растёт. Если мы реализуем проекты, которые мы утвердили, то импорт из Российской Федерации значительно увеличится», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский эксперт объяснил, почему Москва кредитует Минск © РИА Новости, Екатерина Штукина | Перейти в фотобанк

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин отметил, что за период эпидемии товарооборот между странами немного упал, примерно на 15%, но несмотря на это остаётся на высоком уровне — $28,5 млрд.

«Александр Григорьевич, вы упомянули о финансовой поддержке. Вы правы абсолютно, это важно, но это далеко не главное. Главное — это совместная работа по кооперации в реальном секторе экономики», — добавил он.

Как уточнял в сентябре прошлого года министр финансов РФ Антон Силуанов, в 2020-м Белоруссия должна была получить $500 млн от России в качестве рублёвого межгосударственного кредита и такую же сумму от антикризисного фонда Евразийского экономического союза, а ещё $500 млн Москва предоставит Минску в 2021-м. Причём предоставления Белоруссии незапланированного кредита в прошлом году, Госдуме пришлось принимать закон, позволяющий правительству выдавать государственные кредиты иностранным государствам без внесения изменений в соответствующую программу и сверх утверждённого лимита.