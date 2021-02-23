В Киргизии официально зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе минздрава страны, передает РИА Новости

«Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 Гам-КОВИД-Вак ("Спутник V")», — заявил представитель пресс-службы.

Обещанного три года ждут: когда на Украине начнется вакцинация © REUTERS, Willy Kurniawan/File Photo

Первые случаи коронавируса выявили в Киргизии в начале марта 2020 года. На настоящий момент число случаев заражения вирусом превысило 86 тысяч. Умерли 1460 человек.

Cогласно обнародованным медицинским журналом Lancet результатам третьей фазы клинического исследования, российский препарат не уступает американским и европейским аналогам. Кроме того, эффективность «Спутник V» выше, чем у препаратов китайского производства.